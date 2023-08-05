Transfer döneminde kadrosuna bir kanat oyuncusu eklemek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, adı bir süredir gündemde yer alan Matias Vargas transferinde mutlu sona çok yakın.
Beşiktaş'ın Arjantinli futbolcu ile yaptığı görüşmeler olumlu yönde devam ediyor. Vargas, Beşiktaş'a gelmeye en yakın futbolculardan biri.
MATIAS VARGAS KİMDİR?
Shanghai Port'ta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, daha önce ülkemizde kiralık olarak Adana Demirspor forması giymişti.
Siyah-beyazlılar, adı bir süredir gündemde yer alan Matias Vargas transferinde mutlu sona çok yakın.
Beşiktaş'ın Arjantinli futbolcu ile yaptığı görüşmeler olumlu yönde devam ediyor. Vargas, Beşiktaş'a gelmeye en yakın futbolculardan biri.
MATIAS VARGAS KİMDİR?
Shanghai Port'ta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, daha önce ülkemizde kiralık olarak Adana Demirspor forması giymişti.