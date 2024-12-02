Beşiktaş, Tarsus Spor'u deplasmanda devirmeyi başardı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 85-77 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Tarsus Spor'u deplasmanda devirmeyi başardı
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02 Aralık 2024 17:57
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 85-77 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Duhan Köyiçi, Almina Kocabaş, Sami İrek

İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 20, Heal 15, Elif Emirtekin, Alleyne 17, Hurt 16, Ecem Erk 6, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek

Beşiktaş: Evans 10, Winterburn 12, Elif Bayram 13, Fagbenle 15, Krajisnik 28, Pelin Gülçelik, Özge Özışık 4, Melek Uzunoğlu 3

1. Periyot: 17-19

Devre: 36-41

3. Periyot: 57-68

Beş faulle çıkan: 37.50 Winterburn (Beşiktaş)

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