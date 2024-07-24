Beşiktaşlı taraftarlar, daha önce Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'ye parmak sallayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gitmesinin ardından dikkat çeken bir olayın altına imza attı.
Amasya'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, Mehmet Büyükekşi'nin seçimi kaybetmesi nedeniyle lokma dağıttı.
Ayrıca özel bir pankart hazırlayan Beşiktaşlı taraftarlar "Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?" sözleriyle Mehmet Büyükekşi'ye gönderme yaptılar.
Amasya'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, Mehmet Büyükekşi'nin seçimi kaybetmesi nedeniyle lokma dağıttı.
Ayrıca özel bir pankart hazırlayan Beşiktaşlı taraftarlar "Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?" sözleriyle Mehmet Büyükekşi'ye gönderme yaptılar.
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