Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran performans!

Oynanan futbol ve alınan başarısız sonuçlar, tribünlere de yansıdı. Beşiktaşlı futbolseverler, takımlarının Avrupa'da iddiası kalmayınca stadyum da boş kaldı ve farklı mağlubiyet de taraftarı çıldırttı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran performans!
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01 Aralık 2023 10:49
Geçen sezon ve bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, bu yıl UEFA Konferans Ligi'nde de dibe vurdu. Henüz 4. maçlar sonunda gruptan çıkma iddiası kalmayan Kara Kartal, dün akşam ise evinde Club Brugge ile kozlarını paylaştı. Fakat az sayıda Siyah-Beyazlı futbolsever, takımlarına destek verdi. Bunda en büyük pay sahibi şüphesiz ki hem alınan kötü sonuçlar hem de sahada oynanan futbol oldu. Daha önce yavaş yavaş azalan tribündeki seyirci sayısı, Belçika temsilcisi karşısında adeta dip yaptı.

KENDİ OYUNCULARINI ISLIKLADILAR

Taraftarlar, zaman zaman takımlarına destek olurken zaman zaman da tribünlerde protesto vardı. Özellikle dakikalar henüz 15'i gösterirken, Kara Kartal'ın, Brugge karşısında 2 farklı geriye düşmesi Siyah-Beyazlı futbolseverleri adeta çıldırttı. 3. golden sonra ise takıma olan tepki büyüdü. Beşiktaşlı seyirciler, top kendi takımlarına geçince oyuncuları ıslıkladı.

ERSİN'E TEPKİ

Dolmabahçe'de dakikalar 14'ü gösterirken Club Brugge 2-0'ı buldu. Siyah-Beyazlı savunma neredeyse her akında açık verirken fatura Ersin Destanoğlu'na kesildi. Taraftarlar, top her geldiğinde genç Ersin'i yoğun şekilde ıslıkladı. Belçika ekibi ilk devrede 5 şutunda 4'ünde isabet bulup 2 gol attı. Belçika temsilcisi ikinci yarıda 3 gol daha bulurken, Ersin kariyerinin en zor maçlarından birini geride bıraktı. 

 
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