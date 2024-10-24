Beşiktaş taraftarından olay pankart!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bu maç öncesi Lyon'da büyük güvenlik önlemleri alındı ve siyah-beyazlı taraftarların stadyuma girişi yasaklandı.
Buna rağmen bazı Beşiktaş taraftarları Lyon'a gitti. Siyah-beyazlı taraftarların, Lyon'da açtığı bir pankart dikkat çekti. Beşiktaşlı taraftarlar, Lyon'da, "Bir avuç p.ç kurusu. Dayak yemekten bıkmadınız mı?" şeklinde bir pankart açtı.
ALINAN DİĞER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Lyon, Beşiktaş taraftarının alınmama kararının yanı sıra bu maça özel olarak stadyum kapasitesini 30 bine düşürmüştü. Fransız ekibi ayrıca Beşiktaş maçı için biletlerin yeniden satışını yasakladı.
2017'DE TRİBÜN OLAYI YAŞANDI
Beşiktaş ile Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda da karşılaşmış ve o maçta da tribün olayları yaşanmıştı.
Bu maç öncesi Lyon'da büyük güvenlik önlemleri alındı ve siyah-beyazlı taraftarların stadyuma girişi yasaklandı.
Buna rağmen bazı Beşiktaş taraftarları Lyon'a gitti. Siyah-beyazlı taraftarların, Lyon'da açtığı bir pankart dikkat çekti. Beşiktaşlı taraftarlar, Lyon'da, "Bir avuç p.ç kurusu. Dayak yemekten bıkmadınız mı?" şeklinde bir pankart açtı.
ALINAN DİĞER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Lyon, Beşiktaş taraftarının alınmama kararının yanı sıra bu maça özel olarak stadyum kapasitesini 30 bine düşürmüştü. Fransız ekibi ayrıca Beşiktaş maçı için biletlerin yeniden satışını yasakladı.
2017'DE TRİBÜN OLAYI YAŞANDI
Beşiktaş ile Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda da karşılaşmış ve o maçta da tribün olayları yaşanmıştı.