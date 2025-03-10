Beşiktaş taraftarı; "Derbide Türk hakem istemiyoruz"

Beşiktaş taraftarları, Zorbay Küçük'ün yönetimine tepki gösterdi! TFF'ye derbi için yabancı hakem mesajı gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarı; 'Derbide Türk hakem istemiyoruz'
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10 Mart 2025 22:17
Son güncelleme 10 Mart 2025 22:30
Beşiktaşlı taraftarlar, önce Gaziantep FK ile oynadıkları maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi, sonra ise "Derbide Türk hakem istemiyoruz" tezahüratı yaptı.

Gaziantep FK'da Ogün Özçiçek'in ikinci sarı kartla oyundan atılmasını bekleyen Beşiktaşlılar, kırmızı kart çıkmadığı için Zorbay Küçük'e tepki gösterdi. Ayrıca sarı kart gören Deian Sorescu'nun alkışlaması sonrası atılmaması da tribünlerin tepkisine yol açtı. Daha sonra Ciro Immobile'nin Bruno Viana'nın müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla birlikte Beşiktaş penaltı bekledi, Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.

Zorbay Küçük'e tepki gösteren Beşiktaş taraftarları, "Derbide Türk hakem istemiyoruz!" ve "Futbolun katili Türk hakemleri" tezahüratlarıyla TFF'ye mesaj gönderdi.




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