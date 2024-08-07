Beşiktaş'tan Yasin Özcan'a teklif!

Beşiktaş, Kasımpaşa'nın genç stoperi Yasin Özcan için görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki Yasin Özcan için Kasımpaşa'ya takas artı para içeren bir teklif sunup beklemeye çekildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan Yasin Özcan'a teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2024 08:51
Son güncelleme 07 Ağustos 2024 08:54
Beşiktaş, geçen sezon sonunda transfer gündemine aldığı Kasımpaşa'nın genç stoperi Yasin Özcan için yeniden devreye girdi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da transferine onay verdiği 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın Lacivert-beyazlılara para ve takas teklifi yaptığı öğrenildi.

Kasımpaşalı yöneticilerin teknik direktör Sami Uğurlu ile konuştuktan sonra Beşiktaş'a cevap verecekleri ifade edildi. İki sezondur Süper Lig'de forma giyen Yasin Özcan, 2022-23 sezonunda henüz 16 yaşındayken Başakşehir maçında ilk gol sevincini yaşadı.

18 YAŞINDA 56 SÜPER LİG MAÇINDA OYNADI

İki sezonda Süper Lig'de 56 karşılaşmada oynayan Kasımpaşalı futbolcu 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. U16, U17 ve U22 milli takımlarında da yer alan Yasin 19 kez sahaya çıkarken 1 gol kaydetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery