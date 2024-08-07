Beşiktaş'tan Yasin Özcan'a teklif!

Beşiktaş, geçen sezon sonunda transfer gündemine aldığı Kasımpaşa'nın genç stoperi Yasin Özcan için yeniden devreye girdi.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da transferine onay verdiği 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın Lacivert-beyazlılara para ve takas teklifi yaptığı öğrenildi.
Kasımpaşalı yöneticilerin teknik direktör Sami Uğurlu ile konuştuktan sonra Beşiktaş'a cevap verecekleri ifade edildi. İki sezondur Süper Lig'de forma giyen Yasin Özcan, 2022-23 sezonunda henüz 16 yaşındayken Başakşehir maçında ilk gol sevincini yaşadı.
18 YAŞINDA 56 SÜPER LİG MAÇINDA OYNADI
İki sezonda Süper Lig'de 56 karşılaşmada oynayan Kasımpaşalı futbolcu 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. U16, U17 ve U22 milli takımlarında da yer alan Yasin 19 kez sahaya çıkarken 1 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da transferine onay verdiği 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın Lacivert-beyazlılara para ve takas teklifi yaptığı öğrenildi.
Kasımpaşalı yöneticilerin teknik direktör Sami Uğurlu ile konuştuktan sonra Beşiktaş'a cevap verecekleri ifade edildi. İki sezondur Süper Lig'de forma giyen Yasin Özcan, 2022-23 sezonunda henüz 16 yaşındayken Başakşehir maçında ilk gol sevincini yaşadı.
18 YAŞINDA 56 SÜPER LİG MAÇINDA OYNADI
İki sezonda Süper Lig'de 56 karşılaşmada oynayan Kasımpaşalı futbolcu 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. U16, U17 ve U22 milli takımlarında da yer alan Yasin 19 kez sahaya çıkarken 1 gol kaydetti.
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