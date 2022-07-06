Beşiktaş'tan transferde nokta atışları!

son yılların en hareketli transfer dönemini yaşarken siyah beyazlı taraftarlar da mest oluyor.ve ekibi, teknik heyetle koordineli bir şekilde yapılan transfer çalışmaları neticesinde ihtiyaç olan bölgeler için nokta atışı isimleri kadroya kattı. Başkan Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın,düşüncesiyle başlayan transfer hareketi sayesinde birçok yıldız bütçeyi sarsmayacak şekilde transfer edildi.ÖzellikleBaşkan Ahmet Nur Çebi'nin güvenini boşa çıkarmadı. Başarılı futbol adamı, hem ihtiyaç duyulmayan oyuncuları bir bir gönderdi, hem de takıma direkt katkı sağlayabilecek yıldız oyuncularla kadroyu donattı. Siyah beyazlıların transferleri bunlarla sınırlı kalmayacak. Sağ stoper için de çalışmalar sürüyor.sözleşmesinin feshedilmesi halindeya dabiri siyah beyazlı formayı giyecek.Beşiktaş anlaşmaya vardığıda mutlu sona ulaştı. Geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta attığı 12 gol ve 4 asistle parlayan 22 yaşındaki yıldız, kısa süre içinde beş yıllık resmî sözleşmeye imza atacak. Kongolu oyuncunun bonservisi için 3,3 milyon euro ödenecek.Beşiktaş'ın yeni golcüsüimzasını attıktan sonra duygularını anlattı. Çok mutlu olduğunu belirten Hollandalı yıldız,dedi.