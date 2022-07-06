Beşiktaş'tan transferde nokta atışları!

Beşiktaş son yılların en hareketli transfer dönemini yaşarken siyah beyazlı taraftarlar da mest oluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, teknik heyetle koordineli bir şekilde yapılan transfer çalışmaları neticesinde ihtiyaç olan bölgeler için nokta atışı isimleri kadroya kattı. Başkan Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın, "Menajer oyunlarına gelip kadroyu gereksiz oyuncularla doldurmayacağız" düşüncesiyle başlayan transfer hareketi sayesinde birçok yıldız bütçeyi sarsmayacak şekilde transfer edildi.
BEŞİKTAŞ'IN 'KAZANCI'
Özellikle Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin güvenini boşa çıkarmadı. Başarılı futbol adamı, hem ihtiyaç duyulmayan oyuncuları bir bir gönderdi, hem de takıma direkt katkı sağlayabilecek yıldız oyuncularla kadroyu donattı. Siyah beyazlıların transferleri bunlarla sınırlı kalmayacak. Sağ stoper için de çalışmalar sürüyor. Welinton'un sözleşmesinin feshedilmesi halinde Jason Denayer ya da Daniel Amartey'den biri siyah beyazlı formayı giyecek.
MULEKA İMZALIYOR
Beşiktaş anlaşmaya vardığı Jackson Muleka'da da mutlu sona ulaştı. Geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta attığı 12 gol ve 4 asistle parlayan 22 yaşındaki yıldız, kısa süre içinde beş yıllık resmî sözleşmeye imza atacak. Kongolu oyuncunun bonservisi için 3,3 milyon euro ödenecek.
KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst imzasını attıktan sonra duygularını anlattı. Çok mutlu olduğunu belirten Hollandalı yıldız, "Taraftarların ilgisi kararımda etkili oldu. Hollanda'daki evime atkılar, formalar gönderdiler. Özel hissedebileceğimi hissettirdiler. Geçmişte Beşiktaş'ta oynamış oyuncularla temaslarım oldu. Kulüple ilgili her şeyi internetten araştırdım. Kalbimin sesini dinledim. Bu zamana kadar bütün kararlarımı böyle verdim" dedi.
BEŞİKTAŞ'IN 'KAZANCI'
Özellikle Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin güvenini boşa çıkarmadı. Başarılı futbol adamı, hem ihtiyaç duyulmayan oyuncuları bir bir gönderdi, hem de takıma direkt katkı sağlayabilecek yıldız oyuncularla kadroyu donattı. Siyah beyazlıların transferleri bunlarla sınırlı kalmayacak. Sağ stoper için de çalışmalar sürüyor. Welinton'un sözleşmesinin feshedilmesi halinde Jason Denayer ya da Daniel Amartey'den biri siyah beyazlı formayı giyecek.
MULEKA İMZALIYOR
Beşiktaş anlaşmaya vardığı Jackson Muleka'da da mutlu sona ulaştı. Geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta attığı 12 gol ve 4 asistle parlayan 22 yaşındaki yıldız, kısa süre içinde beş yıllık resmî sözleşmeye imza atacak. Kongolu oyuncunun bonservisi için 3,3 milyon euro ödenecek.
KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst imzasını attıktan sonra duygularını anlattı. Çok mutlu olduğunu belirten Hollandalı yıldız, "Taraftarların ilgisi kararımda etkili oldu. Hollanda'daki evime atkılar, formalar gönderdiler. Özel hissedebileceğimi hissettirdiler. Geçmişte Beşiktaş'ta oynamış oyuncularla temaslarım oldu. Kulüple ilgili her şeyi internetten araştırdım. Kalbimin sesini dinledim. Bu zamana kadar bütün kararlarımı böyle verdim" dedi.