Beşiktaş'tan TFF ve yayıncı kuruluşa tepki!

Beşiktaş cephesinden, Alanyaspor maçında Semih Kılıçsoy'un iptal edilen golüyle ilgili olarak yayıncı kuruluşa ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki geldi.
Siyah-beyazlı kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşımda, pozisyonun yakın çekim tekrarlarının gösterilmemesi ve hakem kararının şeffaf olmaması eleştirildi.
"YAKIN ÇEKİMLER NEDEN YAYINLANMADI?"
Beşiktaş, iptal edilen golle ilgili yayıncı kuruluş beIN SPORTS ve TFF'yi etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:
"İptal edilen golümüzdeki pozisyonun yakın çekimlerini ve tekrarını neden yayınlamadınız?
@beINSPORTS_TR
Siz de golümüzü iptal ederken hangi açıları izlediniz?
@TFF_Org"
SEMİH KILIÇSOY'UN GOLÜ OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un ağlara gönderdiği top, maçın hakemi tarafından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ancak pozisyonun net açılarının ekranda gösterilmemesi, siyah-beyazlı taraftarlar kadar kulüp yönetiminin de tepkisini çekti.
TFF VE YAYINCI KURULUŞTAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın bu çıkışının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a çevrildi. Kulüp yetkilileri, karar sürecinde kullanılan görüntülerin ve açılarının kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor.
Siyah-beyazlı kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşımda, pozisyonun yakın çekim tekrarlarının gösterilmemesi ve hakem kararının şeffaf olmaması eleştirildi.
"YAKIN ÇEKİMLER NEDEN YAYINLANMADI?"
Beşiktaş, iptal edilen golle ilgili yayıncı kuruluş beIN SPORTS ve TFF'yi etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:
"İptal edilen golümüzdeki pozisyonun yakın çekimlerini ve tekrarını neden yayınlamadınız?
@beINSPORTS_TR
Siz de golümüzü iptal ederken hangi açıları izlediniz?
@TFF_Org"
SEMİH KILIÇSOY'UN GOLÜ OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un ağlara gönderdiği top, maçın hakemi tarafından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ancak pozisyonun net açılarının ekranda gösterilmemesi, siyah-beyazlı taraftarlar kadar kulüp yönetiminin de tepkisini çekti.
TFF VE YAYINCI KURULUŞTAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın bu çıkışının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a çevrildi. Kulüp yetkilileri, karar sürecinde kullanılan görüntülerin ve açılarının kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor.
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