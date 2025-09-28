Beşiktaş'tan taraftarlarına yeni kampanya!

Beşiktaş Kulübü, taraftarları için yeni bir kampanya düzenliyor.
Siyah-Beyazlılar, taraftarları için yeni bir kampanya açıkladı. Beşiktaş Kulübü, "Çocuklarımız futbolcularımızla sahaya çıkıyor" mottosuyla duyurduğu kampanyanın detayları şu şekilde:
"Kurayla belirlenecek futbolcuyla sahaya çıkma. Velisiyle beraber maça VIP tribünden bilet. Forma seti. Müze ve stat turu. Fiyat 50 bin TL. Seremoni paketine http://seremoni.kartalyuvasi.com.tr adresinden başvurulabiliyor."
Beşiktaş Kulübü, bu kampanyayla birlikte hem miniklere Beşiktaş sevgisi aşılamayı hem de kulübe önemli bir gelir sağlamayı planlıyor.
