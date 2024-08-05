Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi!

Beşiktaş yönetiminin, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için girişimlere başladığı belirtildi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2024 20:34
Galatasaray'ı Süper Kupa'da mağlup ederek müzesine bir kupa daha ekleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için girişimlere başladı.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haberde oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan 19 yaşındaki sol bekin Türkiye'ye dönmek istediğine dair pozitif haberlerin de olduğu vurgulandı.

Oyuncuyla ilgili sıcak gelişmelerin kısa süre içinde gerçekleşeceği ifade edildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery