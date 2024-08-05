Beşiktaş'tan sürpriz sol bek hamlesi!

Galatasaray'ı Süper Kupa'da mağlup ederek müzesine bir kupa daha ekleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için girişimlere başladı.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Haberde oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.
Öte yandan 19 yaşındaki sol bekin Türkiye'ye dönmek istediğine dair pozitif haberlerin de olduğu vurgulandı.
Oyuncuyla ilgili sıcak gelişmelerin kısa süre içinde gerçekleşeceği ifade edildi.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için girişimlere başladı.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Haberde oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.
Öte yandan 19 yaşındaki sol bekin Türkiye'ye dönmek istediğine dair pozitif haberlerin de olduğu vurgulandı.
Oyuncuyla ilgili sıcak gelişmelerin kısa süre içinde gerçekleşeceği ifade edildi.
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