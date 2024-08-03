Beşiktaş'tan Süper Kupa'da erken gol!

Beşiktaş, Galatasaray karşısında 21. saniyede Ciro Immobile ile öne geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Süper Kupa'da erken gol!
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03 Ağustos 2024 20:52
Son güncelleme 03 Ağustos 2024 21:09
Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray karşısında çok erken bir gol buldu.

Galatasaray savunmasının arkasına gönderilen topta Victor Nelsson hata yaptı ve topa müdahalede bulunamadı.

Kaleciyle karşı karşıya kalan Ciro Immobile, henüz 21. saniyede takımını öne geçirdi. İtalyan golcü, Beşiktaş ile ilk resmi maçında fileleri havalandırmış oldu.

REKORU KIRDI

Ciro Immobile, Mauro Icardi'ye ait olan Süper Kupa tarihinin en erken golü rekorunu 21. saniyede attığı golle kırdı.

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