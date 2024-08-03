Beşiktaş'tan Süper Kupa'da erken gol!

Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray karşısında çok erken bir gol buldu.
Galatasaray savunmasının arkasına gönderilen topta Victor Nelsson hata yaptı ve topa müdahalede bulunamadı.
Kaleciyle karşı karşıya kalan Ciro Immobile, henüz 21. saniyede takımını öne geçirdi. İtalyan golcü, Beşiktaş ile ilk resmi maçında fileleri havalandırmış oldu.
REKORU KIRDI
Ciro Immobile, Mauro Icardi'ye ait olan Süper Kupa tarihinin en erken golü rekorunu 21. saniyede attığı golle kırdı.
Galatasaray savunmasının arkasına gönderilen topta Victor Nelsson hata yaptı ve topa müdahalede bulunamadı.
Kaleciyle karşı karşıya kalan Ciro Immobile, henüz 21. saniyede takımını öne geçirdi. İtalyan golcü, Beşiktaş ile ilk resmi maçında fileleri havalandırmış oldu.
REKORU KIRDI
Ciro Immobile, Mauro Icardi'ye ait olan Süper Kupa tarihinin en erken golü rekorunu 21. saniyede attığı golle kırdı.
⚽️Victor Nelsson'un hatasını, Ciro Immobile affetmedi!pic.twitter.com/s5331lCFh8
— Sporx (@sporx) August 3, 2024
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