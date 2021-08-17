Beşiktaş'tan stopere Ferro hamlesi

Savunma hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Benfica'nın 24 yaşındaki Portekizli stoperi Ferro'ya kanca attı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'tan stopere Ferro hamlesi
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17 Ağustos 2021 12:49
Francisco Reis Ferreira
Francisco Reis Ferreira
Benfica
Son şampiyon Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok ve santrfor Michy Batshuayi'nin kadroya katılması sonrası gözler stoper transferine çevrilmiş durumda. Siyah beyazlıların bu mevki için uzun süredir uğraş verdiği Godin'den sonuç alamaması ve sonrasında Boateng'in de yüksek maaş istekleriyle karşılaşması nedeniyle iki transferde gerçekleşmedi. Bu gelişmeler üzerine alternatif isimler üzerine yönelen yönetim, Portekiz temsilcisi Benfica'nın 24 yaşındaki genç stoperi Ferro'yu gündemine aldı.

KİRALAMAK İSTİYOR

TFF talimatlarına göre kadroda bulunan 14 yabancıdan birinin 1997 doğumlu ve üzerinde olması gerekiyor. Kadrosunda böyle bir yabancısı bulunmayan Beşiktaş, bu kriteri taşıyan Ferro için Benfica ile bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.


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