Beşiktaş'tan stopere Brezilyalı: Ze Vitor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Siyah beyazlılara menajerler aracılığıyla Portekiz ekibi Nacional'de forma giyen Ze Vitor'un teklif edildiği öğrenildi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kartal'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoper ile ilgili bir rapor hazırlattığı ve bu rapordan çıkacak sonuca göre transferle ilgili kararını vereceği de gelen haberler arasında. Brezilya Lig'inden de birkaç takımın takip ettiği Ze Vitor'un kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.
3 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR
Portekiz ekibinin oyuncu için 2,5-3 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
24 yaşındaki Sambacı, Temmuz 2024'te Brezilya ekibi Tombense'den Nacional'e transfer olmuştu. Portekiz ekibinin formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Ze Vitor söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.
Kartal'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoper ile ilgili bir rapor hazırlattığı ve bu rapordan çıkacak sonuca göre transferle ilgili kararını vereceği de gelen haberler arasında. Brezilya Lig'inden de birkaç takımın takip ettiği Ze Vitor'un kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.
3 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR
Portekiz ekibinin oyuncu için 2,5-3 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
24 yaşındaki Sambacı, Temmuz 2024'te Brezilya ekibi Tombense'den Nacional'e transfer olmuştu. Portekiz ekibinin formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Ze Vitor söz konusu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.