Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk galibiyetini alan Siyah-Beyazlılar, 35 puana yükseldi ve 5. sıraya yerleşti. 23 puanda kalan Sivasspor ise 15. sırada konumlandı.
Öte yandan Beşiktaş, bu sene Sivasspor ile oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Beşiktaş ise Trabzonspor'u ağırlayacak.
7 MAÇLIK HASRET BİTTİ
Beşiktaş, bu sonucunardından Süper Lig'de 4 ay sonra ilk deplasman galibiyetini aldı.
SİVASSPOR'DA İKİ SAKATLIK
Sivasspor, Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, yaşadıkları sakatlıkların ardından oyundan çıktı. Ziya Erdal, kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü. Ev sahibi ekipte sakatlanan iki isim yerine 39. dakikada Azizbek Turgunboev ve Bieganski oyuna dahil oldu.
EMİRHAN TOPÇU İLK GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Emirhan Topçu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. Sol kanattan son çizgiye inen Arthur Masuaku, sol ayağıyla içeri ortaladı. Arka direkte bulunan Emirhan Topçu, kale sahasında kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.
GEDSON FERNANDES SAKATLANDI
Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, sakatlık yaşamasının ardından maça devam edemedi ve oyundan çıktı. Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Gedson yerine 78. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.
JOAO MARIO DA İLK GOLÜNÜ ATTI
Dakikalar 90+4'ü gösterirken Joao Mario, penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve skoru belirledi. Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü attı. Penaltıyı kullanan Mario, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden doksana gönderdi.
SOLSKJAER'DEN LİGDE İLK GALİBİYET
Beşiktaş'ın başında tüm kulvarlarda çıktığı 5 maçta 3. galibiyetini alan Ole Gunnar Solskajer, Süper Lig'deki ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı.
CEZA SINIRINDAKİLER FİRE VERMEDİ
Beşiktaş'ta 3 oyuncu, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyordu
Ligde üçer sarı kartı bulunan kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile Ciro Immobile, kırmızı-beyazlılar önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekti. Bu isimler mücadelede kart görmedi ve Trabzonspor maçı öncesinde cezalı duruma düşmedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 üstün tamamladı.
9. dakikada Charisis'in sol kanattan ortasında Simic, kaleci Mert Günok'la karşı karşıya kaldı. Simic topa vurmak isterken Masuaku topu kaleci Mert Günok'a kazandırdı.
11. dakikada sol kanattan Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda, Sonko'dan seken topu önünde bulan Fernandes'in sert şutu kale direğinin yanından auta gitti.
13. dakikada Simic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy sert vurdu. Kaleci Mert Günok son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
43. dakikada Masuaku'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Chamberlain'nin sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.
43. dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun sol kanattan yaptığı ortada Emirhan Topçu'nun kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti. 0-1
45+4. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Fernandes'in sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Fernandes'in sol kanattan pasında topla buluşan Immobile, ceza alanı içine girdi. Immobile'nin zayıf şutu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
59. dakikada Mert Günok'un ceza sahası dışından uzaklaştırmak istediği top Simic'in önünde kaldı. Simic boş kaleye vuruşunu yaptı. Emirhan Topçu, kaleye giden topu engeledi.
73. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Mario, topa dokundu. Top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
86. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rasicha'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
90+1. dakikada Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içinde Turgunboev tarafından düşürülmesi sonucu Beşiktaş penaltı kazandı. 90+4. dakikada Mario'nun kullandığı pernaltı atışında top ağlara gitti. 0-2
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Dk. 87 Emre Gökay), Sonko, Poungouras, Ziya Erdal (Dk. 38 Turgunboev), Tolga Ciğerci (Dk. 38 Bieganski) (Dk. 82 Pritchard), Charisis (Dk. 70 Bekir Böke), Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu, Simic, Manaj
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain (Dk. 64 Salih Uçan), Fernandes (Dk. 78 Onur Bulut), Mario, Rashica (Dk. 89 Fahri Ay), Muçi (Dk. 54 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 64 Mustafa Hekimoğlu)
Goller: Dk. 43 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Mario (penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 47 Muçi, 90+4 Mario (Beşiktaş)
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk galibiyetini alan Siyah-Beyazlılar, 35 puana yükseldi ve 5. sıraya yerleşti. 23 puanda kalan Sivasspor ise 15. sırada konumlandı.
Öte yandan Beşiktaş, bu sene Sivasspor ile oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Beşiktaş ise Trabzonspor'u ağırlayacak.
7 MAÇLIK HASRET BİTTİ
Beşiktaş, bu sonucunardından Süper Lig'de 4 ay sonra ilk deplasman galibiyetini aldı.
SİVASSPOR'DA İKİ SAKATLIK
Sivasspor, Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, yaşadıkları sakatlıkların ardından oyundan çıktı. Ziya Erdal, kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü. Ev sahibi ekipte sakatlanan iki isim yerine 39. dakikada Azizbek Turgunboev ve Bieganski oyuna dahil oldu.
EMİRHAN TOPÇU İLK GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Emirhan Topçu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. Sol kanattan son çizgiye inen Arthur Masuaku, sol ayağıyla içeri ortaladı. Arka direkte bulunan Emirhan Topçu, kale sahasında kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.
GEDSON FERNANDES SAKATLANDI
Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, sakatlık yaşamasının ardından maça devam edemedi ve oyundan çıktı. Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Gedson yerine 78. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.
JOAO MARIO DA İLK GOLÜNÜ ATTI
Dakikalar 90+4'ü gösterirken Joao Mario, penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve skoru belirledi. Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü attı. Penaltıyı kullanan Mario, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden doksana gönderdi.
SOLSKJAER'DEN LİGDE İLK GALİBİYET
Beşiktaş'ın başında tüm kulvarlarda çıktığı 5 maçta 3. galibiyetini alan Ole Gunnar Solskajer, Süper Lig'deki ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı.
CEZA SINIRINDAKİLER FİRE VERMEDİ
Beşiktaş'ta 3 oyuncu, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyordu
Ligde üçer sarı kartı bulunan kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile Ciro Immobile, kırmızı-beyazlılar önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekti. Bu isimler mücadelede kart görmedi ve Trabzonspor maçı öncesinde cezalı duruma düşmedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 üstün tamamladı.
9. dakikada Charisis'in sol kanattan ortasında Simic, kaleci Mert Günok'la karşı karşıya kaldı. Simic topa vurmak isterken Masuaku topu kaleci Mert Günok'a kazandırdı.
11. dakikada sol kanattan Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda, Sonko'dan seken topu önünde bulan Fernandes'in sert şutu kale direğinin yanından auta gitti.
13. dakikada Simic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy sert vurdu. Kaleci Mert Günok son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
43. dakikada Masuaku'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Chamberlain'nin sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.
43. dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun sol kanattan yaptığı ortada Emirhan Topçu'nun kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti. 0-1
45+4. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Fernandes'in sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Fernandes'in sol kanattan pasında topla buluşan Immobile, ceza alanı içine girdi. Immobile'nin zayıf şutu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
59. dakikada Mert Günok'un ceza sahası dışından uzaklaştırmak istediği top Simic'in önünde kaldı. Simic boş kaleye vuruşunu yaptı. Emirhan Topçu, kaleye giden topu engeledi.
73. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Mario, topa dokundu. Top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
86. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rasicha'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
90+1. dakikada Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içinde Turgunboev tarafından düşürülmesi sonucu Beşiktaş penaltı kazandı. 90+4. dakikada Mario'nun kullandığı pernaltı atışında top ağlara gitti. 0-2
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Dk. 87 Emre Gökay), Sonko, Poungouras, Ziya Erdal (Dk. 38 Turgunboev), Tolga Ciğerci (Dk. 38 Bieganski) (Dk. 82 Pritchard), Charisis (Dk. 70 Bekir Böke), Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu, Simic, Manaj
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain (Dk. 64 Salih Uçan), Fernandes (Dk. 78 Onur Bulut), Mario, Rashica (Dk. 89 Fahri Ay), Muçi (Dk. 54 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 64 Mustafa Hekimoğlu)
Goller: Dk. 43 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Mario (penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 47 Muçi, 90+4 Mario (Beşiktaş)