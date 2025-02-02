Beşiktaş'tan savunmaya Ostigard hamlesi!

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, takıma yapılacak takviyeler için harekete geçti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Fransız medyası, Beşiktaş'ın savunma hattı için yeni transfer adayını duyurdu. Le Parisien'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Rennes forması giyen Norveçli stoper Leo Ostigard ile ilgileniyor.
Rennes'in Ostigard'ın transferine sıcak baktığı kaydedildi. İtalya'dan da talibi olan Ostigard'ın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği aktarıldı.
Ostigard, bu sezon Rennes'te 18 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
Rennes, Ostigard'ı yaz transfer döneminde Napoli'den 7 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Norveçli savunma oyuncusunun Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Fransız medyası, Beşiktaş'ın savunma hattı için yeni transfer adayını duyurdu. Le Parisien'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Rennes forması giyen Norveçli stoper Leo Ostigard ile ilgileniyor.
Rennes'in Ostigard'ın transferine sıcak baktığı kaydedildi. İtalya'dan da talibi olan Ostigard'ın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği aktarıldı.
Ostigard, bu sezon Rennes'te 18 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
Rennes, Ostigard'ı yaz transfer döneminde Napoli'den 7 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Norveçli savunma oyuncusunun Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.