Beşiktaş'tan savunmaya Ostigard hamlesi!

Beşiktaş, Rennes forması giyen 25 yaşındaki Norveçli stoper Leo Ostigard ile ilgileniyor. Rennes, Ostigard'ın transferine sıcak bakıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan savunmaya Ostigard hamlesi!
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02 Şubat 2025 17:09
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, takıma yapılacak takviyeler için harekete geçti.

Fransız medyası, Beşiktaş'ın savunma hattı için yeni transfer adayını duyurdu. Le Parisien'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Rennes forması giyen Norveçli stoper Leo Ostigard ile ilgileniyor.

Rennes'in Ostigard'ın transferine sıcak baktığı kaydedildi. İtalya'dan da talibi olan Ostigard'ın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği aktarıldı.

Ostigard, bu sezon Rennes'te 18 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Rennes, Ostigard'ı yaz transfer döneminde Napoli'den 7 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Norveçli savunma oyuncusunun Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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