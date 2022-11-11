Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Beşiktaş'ı temsilen kura çekimine TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan katıldı.



Kura çekimine seri başı unvanıyla katılan Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'ndaki rakibi TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor oldu. Siyah-beyazlılar, Şanlıurfaspor ile Vodafone Park'ta karşılaşacak.



"ŞANLIURFALILAR KUSURA BAKMASIN"



Eşleşmeyi değerlendiren Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, "Şanlıurfaspor olacağı içime doğmuştu. Memleketimin takımı. Kusura bakmasınlar artık. Onlar için zorlu bir rakip olacak. İyi bir takımla karşılaşacaklar. İyi ve karakterli bir rakibimiz var. Biz Türkiye Kupası'na önem veriyoruz. Bu kupayı almak istiyoruz. Şampiyonluğu da önemsiyoruz. Türkiye Kupası'nın yeri de ayrı çünkü Avrupa Ligi'ne direk katılıyorsunuz" dedi.



"HAKEMLER DE DİKKAT ETMELİ"



Erdoğan konuşmasının devamında ise "Sayın Büyükekşi taraftarlara bir mesaj verdi. Fair-play'e önem verilmesi gerektiğini söyledi. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki taraftarların kulüplerin fair-play'e destek vermesi önemli ama hakemlerin de buna dikkat etmesi lazım." ifadelerini kullandı.



Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu, tek maç eleme usulüne göre 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak.





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