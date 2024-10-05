Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Ersin Destanoğlu

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Ersin Destanoğlu
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05 Ekim 2024 16:12
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: ''Futbol A Takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.''
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