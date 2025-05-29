29 Mayıs
Karagümrük-Bandırmaspor
20:00
29 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
19:30
29 Mayıs
LASK-Rapid Wien
18:00
29 Mayıs
Cremonese-Spezia
21:30
29 Mayıs
Brann-Molde
19:00

Beşiktaş'tan ödeme iddialarına yanıt!

Beşiktaş'ta futbolculara yapılan maaş ödemelerinde aksama yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

calendar 29 Mayıs 2025 13:30 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 16:59
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan ödeme iddialarına yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Son günlerde bazı mecralarda yer alan ödeme sorunlarıyla ilgili haberlerin ardından kulüpten edinilen bilgilere göre, futbolcuların maaşlarında herhangi bir gecikme bulunmuyor.

ÖDEMELERİN DÜZENLİ ŞEKİLDE YAPILDIĞI SÖYLENDİ

Beşiktaşlı yetkililer, ödemelerin düzenli şekilde yapıldığını ve oyuncuların geriden gelen herhangi bir alacağının olmadığını vurguladı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.