Beşiktaş'tan ödeme iddialarına yanıt!

Son günlerde bazı mecralarda yer alan ödeme sorunlarıyla ilgili haberlerin ardından kulüpten edinilen bilgilere göre, futbolcuların maaşlarında herhangi bir gecikme bulunmuyor.
ÖDEMELERİN DÜZENLİ ŞEKİLDE YAPILDIĞI SÖYLENDİ
Beşiktaşlı yetkililer, ödemelerin düzenli şekilde yapıldığını ve oyuncuların geriden gelen herhangi bir alacağının olmadığını vurguladı.
ÖDEMELERİN DÜZENLİ ŞEKİLDE YAPILDIĞI SÖYLENDİ
Beşiktaşlı yetkililer, ödemelerin düzenli şekilde yapıldığını ve oyuncuların geriden gelen herhangi bir alacağının olmadığını vurguladı.
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