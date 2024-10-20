Beşiktaş'tan Konyaspor maçı öncesi sürpriz!

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nun Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan Konyaspor maçı öncesi sürpriz!
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20 Ekim 2024 14:24
Son güncelleme 20 Ekim 2024 14:31
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nun Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Öte yandan rap sanatçısı Norm Ender'in Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde Cumhuriyetimizin 100. yılı için yaptığı "Parla" şarkısını seslendireceği duyuruldu.

İşte Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama;

"Tüpraş Stadyumu, Futbol Takımımızın bugün Trendyol Süper Lig'de T. Konyaspor'la oynayacağı maç öncesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacak.

Tüpraş Stadyumu, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlamalarına özel olarak ay-yıldızlı bayraklarımızla ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle donatıldı. Tribünlerdeki koltuklara taraftarlarımız için ay-yıldızlı bayraklarımız bırakıldı.

Müsabakanın 15 dakika öncesinde Norm Ender ile BJK KABATAŞ VAKFI Okulları Çocuk Korosu mini bir konser verecek.

Norm Ender ile çocuklar, taraftarlarımızın eşliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelenen Parla marşını ve İstiklal Marşı'mızı seslendirecek."

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