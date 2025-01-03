Beşiktaş'tan Joel Monteiro hamlesi!

Beşiktaş, Young Boys'ta forma giyen 25 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu Joel Monteiro'yu transfer etmek için kulübüyle görüşmelere başladı

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Joel Monteiro hamlesi!
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03 Ocak 2025 09:28
Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı devre arasında kadroyu güçlendirmek için yapılacak olan transferler için çalışmalarına hız verdi.

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın, İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen 25 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu Joel Monteiro'yu transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

5 MİLYON EURO TALEBİ

Kartal'ın oyuncunun kulubüyle temasa geçtiği ve başkan Serdal Adalı'nın görüşmeleri bizzat yönettiği belirlendi. İsviçre ekibinin de takımdan ayrılmak isteyen Monteiro için 5 milyon euro talep ettiği de gelen haberler arasında.

Bu sezon Young Boys formasıyla 27 maça çıkan Monteiro söz konusu karşılaşmalarda 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Sağ ve sol kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen 25 yaşındaki yıldızın Young Boys ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.



 
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