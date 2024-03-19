Beşiktaş'tan Hollanda çıkarması!

Beşiktaş Yönetim Kurulu, gelecek sezona yönelik çalışmalarını yoğunlaştırma kararı aldı. Feyyaz Uçar, Kadir Kılıç ve Samet Aybaba bu kapsamda altyapı ve transfer konularında ilerleme kaydetmek için Hollanda'ya gitti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Hollanda çıkarması!
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19 Mart 2024 11:22
Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvadı.

Siyah beyazlı kulüpte futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, yönetim kurulu üyesi Kadir Kılıç ve futbol direktörü Samet Aybaba Hollanda'ya gitti.

Beşiktaşlı yetkililer, burada önce altyapı konusunda dünya çapında söz sahibi bazı kulüplerin yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunacak.

Siyah beyazlılar cuma günü Hollanda - İskoçya milli maçını izleyerek scout ekibinin tespit ettiği bazı futbolcuları takip edecek.   

 
 

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