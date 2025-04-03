Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e yeni sözleşme

Beşiktaş, Portekizli yıldız Gedson Fernandes ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



Performansından oldukça memnun kalan Kara Kartal, oyuncusunun maaşını daha önce 1.7 milyon Euro'dan 2 milyon Euro'ya yükseltmişti.



Fotomaç'ta yer alan habere göre 26 yaşındaki oyuncunun 2027 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, Gedson'a zamlı yeni bir kontrat önerdi.



Siyah-beyazlılar, Benfica ile Fernandes'in % 50'lik payı için masaya oturmuştu ancak olumlu bir netice çıkmamıştı.



7 MİLYON EURO'DAN 10 MİLYON EURO'YA



3 taksitle 7 milyon euro öneren Adalı yönetimi, bu rakamı 10 milyon Euro'ya yükseltecek.



PERFORMANSI



Geçen yıl çifte kupada büyük pay sahibi olan 1999 doğumlu orta saha; bu sezon ise çıktığı 40 resmi karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik performansla ofansa da büyük katkı verdi.



