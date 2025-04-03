Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e yeni sözleşme

Beşiktaş, Portekizli yıldız Gedson Fernandes ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e yeni sözleşme
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03 Nisan 2025 10:02

Beşiktaş, Portekizli yıldız Gedson Fernandes ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Performansından oldukça memnun kalan Kara Kartal, oyuncusunun maaşını daha önce 1.7 milyon Euro'dan 2 milyon Euro'ya yükseltmişti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre 26 yaşındaki oyuncunun 2027 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, Gedson'a zamlı yeni bir kontrat önerdi. 

Siyah-beyazlılar, Benfica ile Fernandes'in % 50'lik payı için masaya oturmuştu ancak olumlu bir netice çıkmamıştı.

7 MİLYON EURO'DAN 10 MİLYON EURO'YA

3 taksitle 7 milyon euro öneren Adalı yönetimi, bu rakamı 10 milyon Euro'ya yükseltecek. 

PERFORMANSI 

Geçen yıl çifte kupada büyük pay sahibi olan 1999 doğumlu orta saha; bu sezon ise çıktığı 40 resmi karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik performansla ofansa da büyük katkı verdi. 

 
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