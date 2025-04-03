Beşiktaş, Portekizli yıldız Gedson Fernandes ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Performansından oldukça memnun kalan Kara Kartal, oyuncusunun maaşını daha önce 1.7 milyon Euro'dan 2 milyon Euro'ya yükseltmişti.
Fotomaç'ta yer alan habere göre 26 yaşındaki oyuncunun 2027 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, Gedson'a zamlı yeni bir kontrat önerdi.
Siyah-beyazlılar, Benfica ile Fernandes'in % 50'lik payı için masaya oturmuştu ancak olumlu bir netice çıkmamıştı.
7 MİLYON EURO'DAN 10 MİLYON EURO'YA
3 taksitle 7 milyon euro öneren Adalı yönetimi, bu rakamı 10 milyon Euro'ya yükseltecek.
PERFORMANSI
Geçen yıl çifte kupada büyük pay sahibi olan 1999 doğumlu orta saha; bu sezon ise çıktığı 40 resmi karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik performansla ofansa da büyük katkı verdi.
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e yeni sözleşme
Beşiktaş, Portekizli yıldız Gedson Fernandes ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Portekizli yıldız Gedson Fernandes ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
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