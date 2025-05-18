Beşiktaş'tan Galatasaray reklam panosuna tepki!

Beşiktaş yönetimi, Tüpraş Stadyumu'na oldukça yakın bir konumda yer alan Galatasaray reklam panosuna tepki gösterdi.
Taraftarlardan gelen yoğun şikayetlerin ardından harekete geçen yönetim, ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler sonucunda reklamın kaldırılması yönünde adım attı.
PANO İNDİRİLECEK
Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgilere göre, yapılan girişimlerin ardından söz konusu reklamın en kısa sürede panodan indirileceği bildirildi.
Taraftarlardan gelen yoğun şikayetlerin ardından harekete geçen yönetim, ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler sonucunda reklamın kaldırılması yönünde adım attı.
PANO İNDİRİLECEK
Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgilere göre, yapılan girişimlerin ardından söz konusu reklamın en kısa sürede panodan indirileceği bildirildi.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....