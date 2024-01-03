Beşiktaş'tan flaş Giovanni van Bronckhorst açıklaması!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın son olarak Rangers'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Feyyaz Uçar'dan flaş bir açıklama geldi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan flaş Giovanni van Bronckhorst açıklaması!
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02 Ocak 2024 21:32
Son güncelleme 03 Ocak 2024 03:28
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir gelişme yaşandı.

Hollanda basını Voetbal International, siyah beyazlı ekibin son olarak Rangers'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile prensipte anlaştığını iddia etmişti. Beşiktaş'tan flaş açıklama geldi.

FEYYAZ UÇAR AÇIKLAMA YAPTI

NTV'ye konuşan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Henüz teknik direktör konusunda anlaşma sağlamadık. Başkanımız bugün 2-3 aday ile görüştü. Fakat henüz anlaşma sağladığımız bir teknik direktör yok." ifadelerini kullandı.

NAC BREDA'DAN BEŞİKTAŞ'A RET

Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'ın Beşiktaş imza atması halinde teknik heyetinde yer almasını istediği NAC Breda Teknik direktörü Jean-Paul van Gastel için Hollanda kulübünden açıklama geldi. NAC Breda, Giovanni van Bronckhorst'un Feyenoord döneminde yardımcısı olan Jean-Paul van Gastel'in Beşiktaş gitmesine izin vermediklerini duyurdu.



6 KUPA KAZANDI

51 yaşındaki çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, teknik direktör kariyeri boyunca 6 kupa kazandı. Feyenoord ile 2016-2017 yılında lig şampiyonluğuna ulaşan Bronckhorst, 2015-16 ile 2017-18 yıllarında da Hollanda Kupası'nda zafere ulaştı. Ayrıca, Hollanda Süper Kupası'nı da 2 kez kazanmayı başardı.

Deneyimli teknik adam, Feyenoord'un başında çıktığı 176 maçta 109 galibiyet 24 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı.

2021-22 yılında Rangers'ı çalıştıran Bronckhorst, İskoç FA Cup'ı da kupa koleksiyonuna koymayı başardı.

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