Beşiktaş'tan depremzede çocuklar için kampanya

Beşiktaş Kulübü, depremzede çocuklar için kampanya başlattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan depremzede çocuklar için kampanya
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22 Şubat 2023 19:42
Beşiktaş Kulübü, 26 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı 14. hafta erteleme karşılaşmasında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çocuklar için "Bu oyuncak sana arkadaşım!" kampanyasını düzenleyeceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçında pelüş oyuncaklarımızı sahaya atalım, depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı bir hediye gönderelim." ifadeleri yer aldı.


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