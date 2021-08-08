Beşiktaş'tan çifte stoper atağı!

Beşiktaş stoper transferi için Diego Godin'e yoğunlaşırken, alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.



İspanya'nın AS gazetesi, Beşiktaş'ın Arsenal'in stoperi Pablo Mari'nin peşinde olduğunu duyurdu. İddiaya göre; siyah-beyazlılar İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan İspanyol stoperi, kiralamak için masaya oturdu.



Arsenal'in geçen sezon 5 milyon euro bonservisle Flamengo'dan aldığı 27 yaşındaki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu teklife çok sıcak baktığı vurgulandı.



CAZİP TEKLİF YAPTILAR



Ada medyası da Aston Villa'nın 26 yaşındaki stoperi Kortney Hause için girişim yapıldığını ileri sürdü.



Beşiktaş'ın sol ayaklı bir savunmacı aradığı belirtilen haberde "Türkler, hem aradığı özellikte hem de fiyat olarak uygun ismi Aston Villa'da buldu. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Hause'u bonservisi ile almak için teklif yaptılar. Aston Villa, düzenli forma vermediği Hause'den az da olsa bir kazanç sağlayabilir" denildi. 1.91'lik oyuncu 2019- 20 sezonu başında Wolverhampton'dan 3.4 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.



