Transferde hız kesmeyen Beşiktaş, Benfica'da forma giyen milli futbolcu için atağa geçti.
"ORKUN'A TALİBİZ"
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de radarında bulunan 24 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibiyle görüşme yapıldı ve "Orkun'a talibiz, transfer etmek istiyoruz" mesajı iletildi.
Geçtiğimiz günlerde Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile sorun yaşayan başarılı orta sahanın da takımından ayrılmak istediği belirtildi. Beşiktaşlı oluşuyla bilinen ve her fırsatta bir gün Türkiye'de oynarsa bu kulübün Beşiktaş olacağını söyleyen milli futbolcunun da transfere sıcak baktığı aktarıldı.
GEDSON'UN 50'LİK PAYI
Bu arada Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik payını da almak için Benfica'ya yaptığı teklifi 6 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya çıkardı.
ANGUISSA DEFTERİ KAPANMADI
Beşiktaş, Napoli'den Andre Zambo Anguissa konusunu da kapatmış değil, İtalyanlar 25 milyon Euro talep ederken, siyah-beyazlılar Abraham'da olduğu gibi 15 milyon euro önerdi. Beklemeye geçen Beşiktaş, Napoli'nin aradığı teklifi bulamaması halinde 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusuyula ilgili yeniden harekete geçecek.
"ORKUN'A TALİBİZ"
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de radarında bulunan 24 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibiyle görüşme yapıldı ve "Orkun'a talibiz, transfer etmek istiyoruz" mesajı iletildi.
Geçtiğimiz günlerde Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile sorun yaşayan başarılı orta sahanın da takımından ayrılmak istediği belirtildi. Beşiktaşlı oluşuyla bilinen ve her fırsatta bir gün Türkiye'de oynarsa bu kulübün Beşiktaş olacağını söyleyen milli futbolcunun da transfere sıcak baktığı aktarıldı.
GEDSON'UN 50'LİK PAYI
Bu arada Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'in yüzde 50'lik payını da almak için Benfica'ya yaptığı teklifi 6 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya çıkardı.
ANGUISSA DEFTERİ KAPANMADI
Beşiktaş, Napoli'den Andre Zambo Anguissa konusunu da kapatmış değil, İtalyanlar 25 milyon Euro talep ederken, siyah-beyazlılar Abraham'da olduğu gibi 15 milyon euro önerdi. Beklemeye geçen Beşiktaş, Napoli'nin aradığı teklifi bulamaması halinde 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusuyula ilgili yeniden harekete geçecek.