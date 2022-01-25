Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, bu mevkisini güçlendirmek için dört koldan saldırıyor. İlk yarıda golcülerden faydalanamayan, Batshuayi'den verim alamayan, Larin ile sözleşme yenileme görüşmelerinde sonuç alamayan Beşiktaş, forvet takviyesi için rotayı tanıdık bir isme kırdı. Bu oyuncunun geçen sezon Hatayspor forması giyen Boupendza olduğu öğrenildi. Siyah beyazlılar Al Arabi'ye transfer olan 25 yaşındaki Gabonlu forvet için bir kez daha düğmeye bastı.



KİRALIK OLARAK GELECEK



F.Bahçe'nin de transfer listesinde olan, Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Boupendza, Al Arabi'de mutsuz olduğu için ayrılmaya sıcak bakıyor. 4.2 milyon euro'ya transfer olduğu Al Arabi'de merkez değil kanat forvet olarak görev yapan ve bu nedenle verimsiz olan Boupendza, yeniden gollerine devam edebileceği bir takımda oynamak istiyor. Gabonlu forvetin sezon sonuna kadar kiralanması düşünülüyor. Şu an Katar ekibi Al Arabi'de forma giyen 25 yaşındaki Gabonlu'nun menajeriyle bir kez daha temasa geçildiği bildirildi.



45 GOL ATTI, 7 ASSİST YAPTI



Futbol alt yapı eğitimini Fransa'da alan Boupendza, kariyerinde Hatayspor dışında Bordeaux, Feirense, Tours FC, Pau gibi takımlarda forma giydi. 110 resmi maça çıkıp 45 gol, 7 asist üretti. Boupendza'nın Gabon Milli Takımı'nda da 23 maçta 4 golü bulunuyor.



Boupendza, geçen sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 36 karşılaşmada 22 golle 'kral' olduktan sonra gittiği Katar Ligi'nde forma giydiği 10 resmi mücadelede rakip fileleri sadece 3 kez havalandırabildi.



