Beşiktaş'tan Bouanani hamlesi!

Beşiktaş'ta kanat transferi için çalışmalar devam ediyor.
Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah, Beşiktaş'ın gündemindeki Angelo Gabriel'in Al Nassr'a transferinin yakın olduğunu duyurdu. Bu gelişme sonrası Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi.
BEŞİKTAŞ ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Sercan Dikme'nin haberine göre, siyah-beyazlılar, kanat transferi için son olarak Nice forması giyen Badredine Bouanani'yi gündemine aldı. Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalara başladı.
Asıl mevkisi sağ kanat olan Badredine Bouanani, on numara pozisyonunda da görev alabiliyor.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun kulübü Nice ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Lorient'e giden Bouanani, Lorient'te sahaya çıktığı 11 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transferde önceliklerinin kanat olduğunu söylemişti. Yücel, "Beşiktaş kaç transfer yapacaktan ziyade hangi oyuncularını gönderecek, gönderebilecek bu soru gündemde. Friedel, uğraşıyor ama oyuncu bazlı sıkıntılar var. Oyuncu göndermeden, oyuncu alamayız. Önceliğimiz kanat akabinde de sol bek için çalışmaya başlayacağız. Ama önce oyuncudan çıkmamız gerekiyor. Öbür türlü lisansını alamayız futbolcunun. İlk hedefimiz oyunculardan çıkmak şimdilik." demişti.
Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah, Beşiktaş'ın gündemindeki Angelo Gabriel'in Al Nassr'a transferinin yakın olduğunu duyurdu. Bu gelişme sonrası Beşiktaş'tan yeni bir hamle geldi.
BEŞİKTAŞ ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Sercan Dikme'nin haberine göre, siyah-beyazlılar, kanat transferi için son olarak Nice forması giyen Badredine Bouanani'yi gündemine aldı. Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için çalışmalara başladı.
Asıl mevkisi sağ kanat olan Badredine Bouanani, on numara pozisyonunda da görev alabiliyor.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun kulübü Nice ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Lorient'e giden Bouanani, Lorient'te sahaya çıktığı 11 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transferde önceliklerinin kanat olduğunu söylemişti. Yücel, "Beşiktaş kaç transfer yapacaktan ziyade hangi oyuncularını gönderecek, gönderebilecek bu soru gündemde. Friedel, uğraşıyor ama oyuncu bazlı sıkıntılar var. Oyuncu göndermeden, oyuncu alamayız. Önceliğimiz kanat akabinde de sol bek için çalışmaya başlayacağız. Ama önce oyuncudan çıkmamız gerekiyor. Öbür türlü lisansını alamayız futbolcunun. İlk hedefimiz oyunculardan çıkmak şimdilik." demişti.