Beşiktaş'tan Ajdin Hasic kararı!

Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlığın ardından yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Ajdin Hasic ile ilgili karar verildi. Boşnak yıldız, sakatlığını atlatırken teknik heyet ile yapılan görüşmeler kiralanmasına karar verildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Ajdin Hasic kararı!
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21 Ocak 2022 13:27
Ajdin Hasic
Ajdin Hasic
Beşiktaş
Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlığın ardından yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Ajdin Hasic ile ilgili karar verildi.

Boşnak yıldız, sakatlığını atlatırken teknik heyet ile yapılan görüşmeler kiralanmasına karar verildi.

Genç oyuncu için 2-3 kulübün devrede olduğu belirtilirken yönetimin kararına göre transferin netlik kazanması bekleniyor. 

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