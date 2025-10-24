24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
16:00
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Beşiktaş'ta yeniden yapılanma başlıyor! Transfer operasyonu

Konyaspor galibiyetine rağmen oynanan futbol eleştirileri beraberinde getirdi. Sergen Yalçın, camiadan zaman ve sabır isterken, kış transfer döneminde en az dört takviye yapılacağını açıkladı.

24 Ekim 2025 10:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yeniden yapılanma başlıyor! Transfer operasyonu




Beşiktaş kritik Konyaspor deplasmanında 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışının içinde kaldı.
 
Ancak ortaya konulan futbol, hayal kırıklığına neden oldu. Müsabakanın ilk yarısında ceza sahasında sadece bir kez topla buluşan siyah-beyazlı takımın, ilk isabetli şutunda gol bulması dikkat çekti.
 
Kartal maç boyunca topu rakibe verirken, yeşil-beyazlı takıma tam 60 orta yapma fırsatı tanıdı. Beşiktaş'ın yüzde 21'lik topla oynama yüzdesi eleştirileri beraberinde getirdi.
 
ZAMAN VE SABIR İSTEDİ
 
Büyük takım performansına henüz ulaşamadıklarını itiraf eden teknik direktör Sergen Yalçın, rakibin zaaflarından faydalanarak sonuca gittiklerini söyledi. Camiadan zaman ve sabır isteyen 52 yaşındaki teknik adam, yeniden yapılanmaya gideceklerini vurgularken, transfer sinyallerini verdi. Deneyimli çalıştırıcı daha önce scout ekibinin başındaki Eduard Graf'ı "2 yabancı kontenjanında genç oyuncumuz yok. Sağ olsun scout ekibimiz aylardır bu konuyla ilgili çok iyi çalışmış!" diyerek eleştirmişti.
 
YENİDEN YAPILANMA
 
Ümraniye'de yeniden yapılanma çerçevesinde transferle ilgili yeni bir ekip kuran Sergen Yalçın, takımda bazı şeyleri değiştirmek için operasyona gidecek. Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile transfer çalışmalarına şimdiden başlayan tecrübeli hocanın kış transfer döneminde orta saha, stoper, sol kanat ve kaleye mutlaka takviye talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın mevcut kadroya en az 4 ekleme yapması bekleniyor.
 
DAHA ÖNCE ALTYAPIDA ÇALIŞTI
 
Serkan Reçber 2018'de Beşiktaş'ta kısa süre altyapı direktörlüğü görevinde bulundu. 2019'dan itibaren Kasımpaşa'da genel müdürlük görevini üstlendi. Lacivert-beyazlı takıma önemli oyuncuların kazandırılmasında başrolü oynayan 50 yaşındaki futbol adamının 17 Eylül 2025'te siyah-beyazlı kulüple yolları yeniden kesişti. A Takım Futbol Koordinatörlüğü görevine getirilen Reçber, teknik direktör Sergen Yalçın'la devamlı istişare halinde.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
