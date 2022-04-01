Beşiktaş'ta yeni devir başlıyor! Ümraniye'de teknoloji devrimi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, kulüpte teknoloji devrimi yapıyor. Fransız teknik adam, yöneticilerle görüşerek Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kamera sistemini kurulmasını isterken, bir de dev ekran talep etti.



Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Siyah beyazlılarda antrenmanların yukarıdan kayıt altına alınması sağlanacak. Saha kenarına kurulacak dev ekrandan da anlık olarak futbolcuların hataları gösterilerek idmanlar daha verimli geçecek.



Dünyada Nagelsmann başlattı



Bu sistemi Avrupa'da ilk olarak Julian Nagelsmann başlattı. 34 yaşındaki teknik adam, Hoffenheim'ı çalıştırdığı dönemde oyuncularına saha kenarındaki ekrandan hatalarını gösterdi. Söz konusu sistemi, Jose Mourinho da Roma'da drone'larla uyguluyor. Portekizli çalıştırıcı, drone'ların çektiği görüntüleri futbolcularına izletiyor. Ülkemizde de F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal bu yöntemi kullanmıştı.





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