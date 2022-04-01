Beşiktaş'ta yeni devir başlıyor! Ümraniye'de teknoloji devrimi

Beşiktaş'ta Fransız hoca Valerien Ismael'in öncülüğünde yeni bir devir başlıyor. Dünyada ilk olarak Nagelsmann'ın başlattığı, Mourinho'nun Roma'da dronelar aracılığı ile uyguladığı sistem için Nevzat Demir Tesisleri'ne direkler dikilecek ve kameralar yukarıdan kayıt yapacak.

Haber; Hürriyet
Abone Ol
Beşiktaş'ta yeni devir başlıyor! Ümraniye'de teknoloji devrimi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2022 08:32
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, kulüpte teknoloji devrimi yapıyor. Fransız teknik adam, yöneticilerle görüşerek Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kamera sistemini kurulmasını isterken, bir de dev ekran talep etti.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Siyah beyazlılarda antrenmanların yukarıdan kayıt altına alınması sağlanacak. Saha kenarına kurulacak dev ekrandan da anlık olarak futbolcuların hataları gösterilerek idmanlar daha verimli geçecek.

Dünyada Nagelsmann başlattı

Bu sistemi Avrupa'da ilk olarak Julian Nagelsmann başlattı. 34 yaşındaki teknik adam, Hoffenheim'ı çalıştırdığı dönemde oyuncularına saha kenarındaki ekrandan hatalarını gösterdi. Söz konusu sistemi, Jose Mourinho da Roma'da drone'larla uyguluyor. Portekizli çalıştırıcı, drone'ların çektiği görüntüleri futbolcularına izletiyor. Ülkemizde de F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal bu yöntemi kullanmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.