Beşiktaş'ta yabancılara kapı gözüktü!

Beşiktaş, gelecek sezon planlamaları kapsamında kadroda düşünmediği yabancı oyuncuları belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yabancılara kapı gözüktü!
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24 Nisan 2025 09:46
Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş'ta, transfer döneminin en sıcak gündem maddesi yabancı oyuncularla yolların ayrılması olacak. Yönetim, Gedson Fernandes'in yanı sıra özellikle yüksek maaşlı yabancı futbolcularla vedalaşmayı hedefliyor.

LİSTENİN BAŞINDA IMMOBİLE VAR

Listenin başında tecrübeli golcü Ciro Immobile yer alırken; Joao Mario, Felix Uduokhai, Bahtiyar Zaynutdinov, Paulista ve Alex Oxlade-Chamberlain de gönderilmesi planlanan diğer isimler arasında.

HEDEF 20 MİLYON EURO TASARRUF

Siyah-beyazlılar, bu isimlerin tamamıyla yollarını ayırması durumunda maaş bütçesinde yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir rahatlama sağlayacak. Ancak Immobile ve Chamberlain'in yıllık toplam 10 milyon Euro'yu bulan maaşları, ayrılık sürecini zorlaştırabilecek en büyük etken olarak öne çıkıyor. 

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