Avrupa Ligi listesini UEFA'ya veren Kara Kartal, transfer çalışmalarının 13 Eylül'e kadar devam etmesini göz önünde bulundurarak lig için takviyelerine devam etme kararı aldı.



Daniel Amartey ve Oxlade Chamberlain'le yolları ayırmak için yoğun çaba sarf eden yönetim, hem bek hem de kanat hatları için girişimlerini sürdürüyor. Kulüp, Artur Masuaku'nun sol bek hattında neredeyse alternatifsiz olması sebebiyle bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.



MARİO RUİ ATAĞI



İdareciler, İtalya Serie A Ligi ekibi Napoli'den Mario Rui'yi gözüne kestirdi. 33 yaşındaki Portekizli futbolcu için temaslar yoğunlaştı. Mavi-Beyazlılar'la 2026 yılına kadar kontratı bulunan deneyimli ismi bedelsiz olarak kadrosuna katmak için atakta bulunan Siyah-Beyazlılar, bu transferi yakın zaman içinde noktalamak istiyor.



5.5 MİLYON EURO...



Siyah-Beyazlılar, kanat konusunda ise gözünü Brezilya'ya çevirmiş durumda... Yönetim, Internacional takımında oynayan Wesley Ribeiro için çalışma başlattı. Her iki kanatta da görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5.5 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. 1,75'lik futbolcu, kariyerinde daha önce; Palmeiras, EC Vitoria ve Cruzeiro gibi kulüplerin formasını giymişti.





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