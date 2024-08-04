Beşiktaş'ta transfer açıklaması

Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.
Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Biz iyi bir oyun bekliyorduk. Ofansif anlamda iyi oyuncularla değişkenlik bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Immobile'nin golle başlaması çok iyi oldu. Rafa ve genç Mustafa'nın da gol atması önemliydi. Ama tabi havaya girmememiz lazım. Türkiye'nin büyük takımı Galatasaray karşısında böyle bir galibiyet almak önemliydi. İnşallah böyle devam eder." dedi.
"TRANSFERLER BİTMEYECEK"
Transfer açıklaması yapan Uçar, "Yönetimde Hüseyin Yücel varsa transfer bitmez. Bizde vedalaşmamız gerek oyuncular da var. Bu yüzden transfer bitmeyecek gibi duruyor. Bu sezonu transferle geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Feyyaz Uçar ayrıca, "Mustafa Hekimoğlu, kendi yaşıtlarının arasında inanılmaz bir oyuncu. Görüyoruz ki üst düzey maçlarda da bunu gösteriyor. Son vuruşları da gelişiyor. Türk futboluna yeni bir yıldız geliyor. Mutluyuz." diye konuştu.
HÜSEYİN YÜCEL'İN AÇIKLAMALARI
Beşiktaş'ta İkinci Başkan Hüseyin Yücel de maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel, basın mensuplarına konuştu. Yücel, önümüzdeki günlerde çok daha iyi bir Beşiktaş izleteceklerini belirterek, "Muazzam bir geceydi. Öncelikle oyuncularımıza ve taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Resmen Atatürk Olimpiyat Stadı'nı İnönü'ye çevirdiler. Ev sahibiymiş gibi oynadık. Onlardan Allah razı olsun. Beşiktaş özlenen günlerine kavuşmaya başladı. Bu daha başlangıç diyoruz. Türkiye Kupası'yla güzel bir start vermiştik. Şimdi Süper Kupa'yla bunu taçlandırdık. Önümüzdeki günler çok daha iyi olacak. Eksiklerimizi biliyoruz, onları da tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş taraftarı, özlenen günlere kavuşacaktır" şeklinde konuştu.
Transfer konusunda ise Yücel, "Defans hattındaki eksiklerimizi gayet iyi biliyoruz. Sosyal medyadan da çok yazıyorlar ama biz de farkındayız. Muhakkak oralara takviye gelecek" ifadelerini kullandı.
Yeni transferlerin performansını da beğendiğini dile getiren Yücel, "Nokta atışı transferler yapacağımızı söylemiştik, sonucun da gayet güzel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Biz iyi bir oyun bekliyorduk. Ofansif anlamda iyi oyuncularla değişkenlik bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Immobile'nin golle başlaması çok iyi oldu. Rafa ve genç Mustafa'nın da gol atması önemliydi. Ama tabi havaya girmememiz lazım. Türkiye'nin büyük takımı Galatasaray karşısında böyle bir galibiyet almak önemliydi. İnşallah böyle devam eder." dedi.
"TRANSFERLER BİTMEYECEK"
Transfer açıklaması yapan Uçar, "Yönetimde Hüseyin Yücel varsa transfer bitmez. Bizde vedalaşmamız gerek oyuncular da var. Bu yüzden transfer bitmeyecek gibi duruyor. Bu sezonu transferle geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Feyyaz Uçar ayrıca, "Mustafa Hekimoğlu, kendi yaşıtlarının arasında inanılmaz bir oyuncu. Görüyoruz ki üst düzey maçlarda da bunu gösteriyor. Son vuruşları da gelişiyor. Türk futboluna yeni bir yıldız geliyor. Mutluyuz." diye konuştu.
HÜSEYİN YÜCEL'İN AÇIKLAMALARI
Beşiktaş'ta İkinci Başkan Hüseyin Yücel de maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel, basın mensuplarına konuştu. Yücel, önümüzdeki günlerde çok daha iyi bir Beşiktaş izleteceklerini belirterek, "Muazzam bir geceydi. Öncelikle oyuncularımıza ve taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Resmen Atatürk Olimpiyat Stadı'nı İnönü'ye çevirdiler. Ev sahibiymiş gibi oynadık. Onlardan Allah razı olsun. Beşiktaş özlenen günlerine kavuşmaya başladı. Bu daha başlangıç diyoruz. Türkiye Kupası'yla güzel bir start vermiştik. Şimdi Süper Kupa'yla bunu taçlandırdık. Önümüzdeki günler çok daha iyi olacak. Eksiklerimizi biliyoruz, onları da tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş taraftarı, özlenen günlere kavuşacaktır" şeklinde konuştu.
Transfer konusunda ise Yücel, "Defans hattındaki eksiklerimizi gayet iyi biliyoruz. Sosyal medyadan da çok yazıyorlar ama biz de farkındayız. Muhakkak oralara takviye gelecek" ifadelerini kullandı.
Yeni transferlerin performansını da beğendiğini dile getiren Yücel, "Nokta atışı transferler yapacağımızı söylemiştik, sonucun da gayet güzel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.