Beşiktaş'ta tercih Paulista!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, savunmada Gabriel Paulista'ya dönüş yapıyor.
Deneyimli teknik adam, göreve geldikten sonra Paulista'yı kulübeye çekmişti.
Sergen Yalçın, daha sonra Fenerbahçe derbisi ve Antalyaspor karşılaşmalarında yeniden Brezilyalı stoperi sahaya sürmüştü.
53 yaşındaki teknik adam, milli aradan sonraki Samsunspor maçında da savunmada Paulista'ya forma vermeyi planlıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 11 maçta süre bulan 34 yaşındaki Paulista, 1 asist yaptı.
Deneyimli teknik adam, göreve geldikten sonra Paulista'yı kulübeye çekmişti.
Sergen Yalçın, daha sonra Fenerbahçe derbisi ve Antalyaspor karşılaşmalarında yeniden Brezilyalı stoperi sahaya sürmüştü.
53 yaşındaki teknik adam, milli aradan sonraki Samsunspor maçında da savunmada Paulista'ya forma vermeyi planlıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 11 maçta süre bulan 34 yaşındaki Paulista, 1 asist yaptı.