Beşiktaş'ta tercih Paulista!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli aradan sonra Samsunspor maçında savunmada Gabriel Paulista'ya forma verecek.

calendar 13 Kasım 2025 09:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, savunmada Gabriel Paulista'ya dönüş yapıyor.

Deneyimli teknik adam, göreve geldikten sonra Paulista'yı kulübeye çekmişti.

Sergen Yalçın, daha sonra Fenerbahçe derbisi ve Antalyaspor karşılaşmalarında yeniden Brezilyalı stoperi sahaya sürmüştü.

53 yaşındaki teknik adam, milli aradan sonraki Samsunspor maçında da savunmada Paulista'ya forma vermeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 11 maçta süre bulan 34 yaşındaki Paulista, 1 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
