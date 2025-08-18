18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-063'
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-165'
18 Ağustos
Leeds United-Everton
0-0DA
18 Ağustos
Elche-Real Betis
0-1DA
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-140'

Beşiktaş'ta Taylan Bulut'un maliyeti belli oldu!

Beşiktaş'ın Schalke'den yeni transferi Taylan Bulut'un maliyeti belli oldu.

calendar 18 Ağustos 2025 21:18 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 21:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Taylan Bulut'un maliyeti belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Schalke altyapısından yetişen 19 yaşındaki Taylan Bulut, Beşiktaş'a transfer olduktan sadece iki gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı. 

Genç futbolcu geçtiğimiz cuma günü özel uçakla İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile 2030'a kadar sürecek sözleşmeye imza attı. Eyüpspor karşılaşmasının 85. dakikasında oyuna giren Bulut, kısa süre sonra takımının galibiyet golünü saha içinde kutladı.

SCHALKE'NİN KAZANCINI ARTIRABİLİR

Bild'in haberine göre, Beşiktaş'ın Bulut için ödediği yaklaşık 6 milyon euroluk bonservisin dışında, anlaşmada ek bonus maddeleri de bulunuyor. Genç futbolcunun İstanbul'daki performansı, Schalke'ye ilave gelir getirebilir.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Trabzonspor 2 1 1 0 1 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Kasımpaşa 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.