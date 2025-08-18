Beşiktaş'ta Taylan Bulut'un maliyeti belli oldu!

Schalke altyapısından yetişen 19 yaşındaki Taylan Bulut, Beşiktaş'a transfer olduktan sadece iki gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.



Genç futbolcu geçtiğimiz cuma günü özel uçakla İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile 2030'a kadar sürecek sözleşmeye imza attı. Eyüpspor karşılaşmasının 85. dakikasında oyuna giren Bulut, kısa süre sonra takımının galibiyet golünü saha içinde kutladı.



SCHALKE'NİN KAZANCINI ARTIRABİLİR



Bild'in haberine göre, Beşiktaş'ın Bulut için ödediği yaklaşık 6 milyon euroluk bonservisin dışında, anlaşmada ek bonus maddeleri de bulunuyor. Genç futbolcunun İstanbul'daki performansı, Schalke'ye ilave gelir getirebilir.



