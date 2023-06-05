Beşiktaş'ta sürpriz Atiba gelişmesi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Atiba Hutchinson bir sezon daha takımda kalmak istediğini bildirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sürpriz Atiba gelişmesi
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05 Haziran 2023 10:49
Son güncelleme 05 Haziran 2023 11:33
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gözden çıkardığı Atiba Hutchinson, 1 yıl daha siyah beyazlı kulüpte kalmak istediğini yönetime bildirdi. 40 yaşındaki Kanadalı futbolcu, "Beşiktaş artık benim ailem gibi. Bir yıl daha kalarak hem Futbol oynamak hem de teknik direktörlük stajı yapmak istiyorum" dedi. Beşiktaş yönetimi bu sürpriz teklife cevabını önümüzdeki günlerde verecek. 

BU SEZON MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon orta saha rotasyonunu güçlendirmesi ve Atiba'nında 40 yaşına gelmiş olmasıyla beraber yalnızca 8 maçta süre bulabildi. Bu maçlarda 1 gol atarken asist katkısı yapamadı.

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