Beşiktaş'ta sürpriz Atiba gelişmesi

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gözden çıkardığı Atiba Hutchinson, 1 yıl daha siyah beyazlı kulüpte kalmak istediğini yönetime bildirdi. 40 yaşındaki Kanadalı futbolcu, "Beşiktaş artık benim ailem gibi. Bir yıl daha kalarak hem Futbol oynamak hem de teknik direktörlük stajı yapmak istiyorum" dedi. Beşiktaş yönetimi bu sürpriz teklife cevabını önümüzdeki günlerde verecek.
BU SEZON MAÇTA GÖREV ALDI
Bu sezon orta saha rotasyonunu güçlendirmesi ve Atiba'nında 40 yaşına gelmiş olmasıyla beraber yalnızca 8 maçta süre bulabildi. Bu maçlarda 1 gol atarken asist katkısı yapamadı.
BU SEZON MAÇTA GÖREV ALDI
Bu sezon orta saha rotasyonunu güçlendirmesi ve Atiba'nında 40 yaşına gelmiş olmasıyla beraber yalnızca 8 maçta süre bulabildi. Bu maçlarda 1 gol atarken asist katkısı yapamadı.
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