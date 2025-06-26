Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde rotasını Suudi Arabistan pazarına çevirdi.



Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Al Hilal forması giyen Renan Lodi ile ilgileniyor.



27 yaşındaki Brezilyalı sol bek için satın alma opsiyonlu bir transfer formülü üzerinde duruluyor.



PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO



Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Lodi, geçtiğimiz yıl Fransız ekibi Marsilya'dan 23 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonda 39 resmi maçta görev alan tecrübeli oyuncu, 4 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkat çekti. Toplamda 3.063 dakika süre alan Lodi, sahada gösterdiği istikrarlı grafikle öne çıktı.



