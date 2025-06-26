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Beşiktaş'ta sol bek harekatı: Renan Lodi!

Beşiktaş, sol bek takviyesi için Al Hilal forması giyen Renan Lodi'yi gündemine aldı.

calendar 26 Haziran 2025 12:40
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta sol bek harekatı: Renan Lodi!
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Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde rotasını Suudi Arabistan pazarına çevirdi.

Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Al Hilal forması giyen Renan Lodi ile ilgileniyor.

27 yaşındaki Brezilyalı sol bek için satın alma opsiyonlu bir transfer formülü üzerinde duruluyor.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO 

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Lodi, geçtiğimiz yıl Fransız ekibi Marsilya'dan 23 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. 

PERFORMANSI 

Geride kalan sezonda 39 resmi maçta görev alan tecrübeli oyuncu, 4 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkat çekti. Toplamda 3.063 dakika süre alan Lodi, sahada gösterdiği istikrarlı grafikle öne çıktı. 


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