Beşiktaş'ta şok karar! Batshuayi ve Larin...

Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'le berabere kalarak ikincilik yarışında fırsat tepse de Güven Yalçın ve Kenan Karaman ortaya koydukları performansla sınıfı geçti. Kritik maçta birer gol kaydeden siyah-beyazlı oyuncuların, Başakşehir'e karşı sezonun en iyi istatistiklerine imza attıkları belirlendi.



Güven Yalçın maçta 80 dakika sahada kalırken 2 şutunda da isabet sağladı. Yüzde 91 pas isabeti sağlayan genç forvet, ikili mücadelelerde 7 kez rakiplerine üstünlük sağladı, 3 defa da sahipsiz top kazandı.



Kenan Karaman da tıpkı Güven gibi başarılı istatistikleriyle öne çıktı. Uzatmalarla birlikte 99 dakika oyunda kalan Kenan 3 şutta, 1 isabet sağladı. Yüzde 85 pas isabeti elde eden milli oyuncu tam 16 ikili mücadeleden galip ayrıldı. İki kez pas arası yapan, 4 defa da sahipsiz top kazanan Kenan defansif anlamda da takıma ciddi destek verdi.



Teknik Direktör Önder Karaveli'nin, Güven ve Kenan'ın Başakşehir maçındaki performansından çok memnun kaldığı ifade edildi. Siyah-beyazlı hocanın, Galatasaray'la 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynanacak derbide Güven ve Kenan'a yine ilk 11'de forma vermenin hesaplarını yaptığı kaydedildi.



Yeni sözleşme yolda



Bu arada Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki günlerde Güven Yalçın'la sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki golcü oyuncunun menajeriyle anlaşma zemini aradığı aktarıldı. Güven'in de kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği ve resmi imzaların büyük ihtimalle sezon sonu atılacağı vurgulandı.



Michy Batshuayi, Larin yine yedek



Kartal'da Michy Batshuayi ile Cyle Larin formayı Güven Yalçın ve Kenan Karaman'a kaptırdı. Siyah-beyazlı takımın en çok tartışılan ve eleştirilen ismi olan Batshuayi yedek soyunduğu Başakşehir maçında son bölümlerde şans bulurken hiçbir varlık gösteremedi. Çok kısa süre oyunda kalan Larin de hücumda etkisiz kaldı.



Çok formsuz ve moralsiz olan Batshuayi ve Larin'in Galatasaray derbisinde yüksek ihtimalle yedek soyunacakları aktarıldı. Teknik Direktör Önder Karaveli'nin bu oyunculardan maçın seyrine göre ikinci yarıda yararlanmayı düşündüğü ifade edildi.





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