Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi!

Süper Lig'de derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Göztepe yenilgisinin ardından ligde yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.



Siyah-beyazlılar, Kayserispor ve Kocaelispor karşısında aldığı galibiyetlerin ardından Galatasaray deplasmanından da 1 puanla döndü.



5 SEZON SONRA BİR İLK



Beşiktaş, böylece 5 sezon sonra Rams Park'ta puan almayı başardı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray deplasmanında en son 2019-2020 sezonunda golsüz beraberlikle puan çıkarmıştı. O maçta da takımın başında teknik direktör olarak Sergen Yalçın görev yapıyordu.



GALİBİYET SERİSİNİ BİTİRDİ

Derbide elde edilen beraberlikle Beşiktaş, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 15 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada da sarı-kırmızılıları 2-1 mağlup ederek namağlup şampiyonluk hayalini bitirmişti.