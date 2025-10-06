Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında 5 sezonluk aranın ardından puan çıkarmayı başardı. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibinin 15 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

calendar 06 Ekim 2025 09:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Göztepe yenilgisinin ardından ligde yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ve Kocaelispor karşısında aldığı galibiyetlerin ardından Galatasaray deplasmanından da 1 puanla döndü.

5 SEZON SONRA BİR İLK 

Beşiktaş, böylece 5 sezon sonra Rams Park'ta puan almayı başardı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray deplasmanında en son 2019-2020 sezonunda golsüz beraberlikle puan çıkarmıştı. O maçta da takımın başında teknik direktör olarak Sergen Yalçın görev yapıyordu.

GALİBİYET SERİSİNİ BİTİRDİ



Derbide elde edilen beraberlikle Beşiktaş, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 15 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada da sarı-kırmızılıları 2-1 mağlup ederek namağlup şampiyonluk hayalini bitirmişti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
