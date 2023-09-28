Beşiktaş'ta Şenol Güneş'e büyük şok!

Kayserispor karşısında geri dönüşle kazanan Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'in hedefi eksik yakaladığı Adana deplasmanından galibiyetle dönerek tırmanışa devam etmekti. Ancak erken gelen goller ve farklı sonuç planları da tecrübeli hocanın moralinin de bir hayli bozdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'e büyük şok!
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28 Eylül 2023 09:47
Ligin en zor deplasmanlarından birinde Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 10 kişiyi bulan eksiklerle sahaya çıkan rakip karşısında fırsatı değerlendirmek istiyordu. Bu nedenle hafta içi mesaisinde eldeki as kadrosunu tamamen sahaya süren Güneş'in hesabı tutmadı.

İlk yarıda gelen gollere reaksiyon gösteremeyen deneyimli teknik adamın, İstanbul'a puansız dönerken maç sonunda bir hayli morali bozuktu.



"SÜRE ÇOK KISAYDI"

Güneş, "Son maçtan sonra süre çok kısaydı. Yenileme antrenmanıyla buraya geldik. Problemli oyuncuları getirmedik. Gedson, Rebic'in sakatlıkları var. Gökhan İnler, Tayfur Bingöl ve Bailly statü gereği yok. Onun dışında bütün oyuncular hazır. Rakibimiz güçlü, iyi bir takım. Hücum aksiyonları fazla olabilen bir takım. Kendi sahasında seyircisiyle bütünleşen bir takım" yorumunu yaptı. Şenol Güneş, sakatlıkları bulunan Rebic ve Gedson için, "Rebic'in sakatlığı antrenmanda oldu. Gedson da Brugge maçından sonra oldu. Her ikisi de oynamaya hazır değil. Birinin omuzunda birinin belinde rahatsızlık var" sözlerini sarf etti. 

 
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