Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy yerine Deniz Gül!

Deniz Gül, bu sezon Porto ile 23 maça çıktı ve 2 gol attı. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 20 yaşındaki santrafor oyuncusu 2 kez de Türk Milli Takımı forması giydi.

Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye gitmesiyle birlikte forvette doğan boşluğa Beşiktaş , Porto'da forma giyen 21 yaşındaki Deniz Gül'le çözüm bulacak.Portekiz kulübü, A Milli Takım'ın golcüsünü satmaya hazır ve gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.