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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy yerine Deniz Gül!

Semih Kılıçsoy'u İtalyan ekibi Cagliari'ye gönderen Beşiktaş, hücumda oluşan boşluğu Porto forması giyen 21 yaşındaki Deniz Gül'le doldurabilir.

calendar 02 Ağustos 2025 10:43
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy yerine Deniz Gül!
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Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye gitmesiyle birlikte forvette doğan boşluğa Beşiktaş, Porto'da forma giyen 21 yaşındaki Deniz Gül'le çözüm bulacak.

Portekiz kulübü, A Milli Takım'ın golcüsünü satmaya hazır ve gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Deniz Gül, bu sezon Porto ile 23 maça çıktı ve 2 gol attı. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 20 yaşındaki santrafor oyuncusu 2 kez de Türk Milli Takımı forması giydi. 
 
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