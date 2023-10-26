Beşiktaş'ta seçim kulisleri kızıştı!

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli olduktan sonra heyecan daha da arttı.
Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi'nin 17 Aralık tarihindeki olağanüstü seçimli genel kurulda aday olması beklenmezken, asbaşkan Emre Kocadağ'ın güçlü bir liste oluşturmak için çalışmalarına başladığı kaydedildi.
Beşiktaş'ta gözler, adı adaylık için geçen Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün Cuma günü yapacağı açıklamalara çevrildi.
Bu arada eski yöneticilerden Hüseyin Yücel'in de ekibiyle birlikte camiada seçime dair zemin yokladığı kaydedildi.
Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi'nin 17 Aralık tarihindeki olağanüstü seçimli genel kurulda aday olması beklenmezken, asbaşkan Emre Kocadağ'ın güçlü bir liste oluşturmak için çalışmalarına başladığı kaydedildi.
Beşiktaş'ta gözler, adı adaylık için geçen Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün Cuma günü yapacağı açıklamalara çevrildi.
Bu arada eski yöneticilerden Hüseyin Yücel'in de ekibiyle birlikte camiada seçime dair zemin yokladığı kaydedildi.