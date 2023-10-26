29 Ekim

Beşiktaş'ta seçim kulisleri kızıştı!

17 Aralık'ta seçime gidecek Beşiktaş'ta seçim tarihi belli olduktan kulisler kızıştı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta seçim kulisleri kızıştı!
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26 Ekim 2023 09:44
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli olduktan sonra heyecan daha da arttı.

Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi'nin 17 Aralık tarihindeki olağanüstü seçimli genel kurulda aday olması beklenmezken, asbaşkan Emre Kocadağ'ın güçlü bir liste oluşturmak için çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta gözler, adı adaylık için geçen Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün Cuma günü yapacağı açıklamalara çevrildi.

Bu arada eski yöneticilerden Hüseyin Yücel'in de ekibiyle birlikte camiada seçime dair zemin yokladığı kaydedildi. 



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