Beşiktaş'ta, Sallai harekatı

Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'dan Bakhtiyar Zaynutdinov ve MLS takımlarından Toronto FC'den Federico Bernardeschi ile ilgilenen Beşiktaş, bir oyuncuyu daha transfer listesine dahil etti.
KİRALIK GELECEK
Siyah-Beyazlılar, hem sağ kanatta hem de santrfor olarak görev yapabilen Roland Sallai'yi kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Macar oyuncunun transferi adına temaslara başlamış durumda. Yapılacak teklifin detayları belli oldu.
Siyah-Beyazlılar, Freiburg forması giyen Macar oyuncuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın bu doğrultuda satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi ile Freiburg'un kapısını çalmayı düşündüğü öğrenildi.
BOLOGNA'DA İSTİYOR
Alman basını, Roland Sallai için Bologna'nın da devrede olduğunu belirtti. İtalyan ekibi, oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.
Bunun yanı sıra Marsilya'nın da oyuncunun durumunu yakından izlediği belirtilmekte. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye gidişinin gerçekleşmesi durumunda Marsilya'nın Sallai için bir hamle yapabileceği ifade ediliyor.
ROLAND SALLAI KİMDİR?
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon çıktığı 27 karşılaşmada 2 gol ve 7 asist kaydetti.
Macaristan'ın Budapeşte şehrinde doğan Sallai, futbola Diósgyőr altyapısında başladı ve sırasıyla Siofok, Puskas, Videoton, Palermo ve APOEL Nikosia formalarını da giydi. Macaristan Milli Takımı'nda da görev yapan sağ kanat oyuncusu, çıktığı 42 karşılaşmada 10 gol ve 5 asist üretti. (Duhuliye)
KİRALIK GELECEK
Siyah-Beyazlılar, hem sağ kanatta hem de santrfor olarak görev yapabilen Roland Sallai'yi kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Macar oyuncunun transferi adına temaslara başlamış durumda. Yapılacak teklifin detayları belli oldu.
Siyah-Beyazlılar, Freiburg forması giyen Macar oyuncuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın bu doğrultuda satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi ile Freiburg'un kapısını çalmayı düşündüğü öğrenildi.
BOLOGNA'DA İSTİYOR
Alman basını, Roland Sallai için Bologna'nın da devrede olduğunu belirtti. İtalyan ekibi, oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.
Bunun yanı sıra Marsilya'nın da oyuncunun durumunu yakından izlediği belirtilmekte. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye gidişinin gerçekleşmesi durumunda Marsilya'nın Sallai için bir hamle yapabileceği ifade ediliyor.
ROLAND SALLAI KİMDİR?
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon çıktığı 27 karşılaşmada 2 gol ve 7 asist kaydetti.
Macaristan'ın Budapeşte şehrinde doğan Sallai, futbola Diósgyőr altyapısında başladı ve sırasıyla Siofok, Puskas, Videoton, Palermo ve APOEL Nikosia formalarını da giydi. Macaristan Milli Takımı'nda da görev yapan sağ kanat oyuncusu, çıktığı 42 karşılaşmada 10 gol ve 5 asist üretti. (Duhuliye)