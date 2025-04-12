Beşiktaş'ta Salih Uçan, 11 maç sonra 11'de

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Salih Uçan, 11 maç sonra 11'de
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12 Nisan 2025 19:43
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti. 

Siyah-Beyazlılar'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Tecrübeli orta saha, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda RAMS Başakşehir'e karşı Salih'e orta sahanın merkezinde şans verdi.

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