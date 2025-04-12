Beşiktaş'ta Salih Uçan, 11 maç sonra 11'de

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-Beyazlılar'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.
Tecrübeli orta saha, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda RAMS Başakşehir'e karşı Salih'e orta sahanın merkezinde şans verdi.
Siyah-Beyazlılar'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.
Tecrübeli orta saha, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda RAMS Başakşehir'e karşı Salih'e orta sahanın merkezinde şans verdi.