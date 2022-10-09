Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta, Giresunspor maçında sakatlanan Emrecan Uzunhan, iki hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
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09 Ekim 2022 16:39
Beşiktaş'a, Giresunspor deplasmanında sakatlanan Emrecan Uzunhan'dan kötü haber geldi.

A Spor'un haberine göre, 21 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle sahalardan 2 hafta uzak kalacak.

Beşiktaş, önümüzdeki iki haftada ligde Trabzonspor ve Hatayspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ta bir diğer stoper Romain Saiss da Giresunspor maçında sakatlanmıştı.

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