Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'a, Giresunspor deplasmanında sakatlanan Emrecan Uzunhan'dan kötü haber geldi.



A Spor'un haberine göre, 21 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle sahalardan 2 hafta uzak kalacak.



Beşiktaş, önümüzdeki iki haftada ligde Trabzonspor ve Hatayspor ile karşılaşacak.



Beşiktaş'ta bir diğer stoper Romain Saiss da Giresunspor maçında sakatlanmıştı.





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