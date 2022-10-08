Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ın Giresunspor ile karşı karşıya geldiği maçta siyah beyazlılara kötü bir haber geldi.Maçın 13. dakikasında Romain Saiss, topu uzaklaştırmak isterken kendini bir anda yere bıraktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu durdurdu ve sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti.Futbolcunun kontrolleri yapıldı ve oyuna devam edemeyeceği belirtildi.Saiss, karşılaşmanın 13. dakikasında yerini Emrecan Uzunhan'a bıraktı.