Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun diz kapağı altı yağ dokusunda ödem tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması!
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03 Mayıs 2024 16:17
Son güncelleme 03 Mayıs 2024 16:21
Beşiktaş'a Süper Lig'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılar, Kongolu savunma oyuncusu Masuaku'nun diz kapağı altı yağ dokusunda ödem tespit edildiğini açıkladı. 

Bu doğrultuda Masuaku'nun, Rizespor karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

İşte kulüpten yapılan o açıklama;

''Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır.''

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